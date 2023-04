Basket, playoff Serie A1 Femminile 2022/2023: Bologna batte San Giovanni e vola in finale

La prima finalista dei playoff di Serie A1 basket femminile 2022/2023 è Bologna: la Virtus, che aveva vinto in casa 64-49 in gara-1, si è imposta anche in gara-2 contro San Giovanni, chiudendo la serie sul 2-0 e conquistando l’accesso alla finalissima che decreterà la squadra campione d’Italia. 75-67 il punteggio odierno in favore del team emiliano, che si è costruito il successo soprattutto grazie ad un terzo quarto giocato benissimo in difesa, chiusosi sul 20-7 e che ha portato lo score sul 64-45. Da quel momento, è stata gestione per le ospiti, che hanno beneficiato soprattutto delle ottime prestazioni di Laksa (21 punti) e di Zandalasini (16 punti). Non si conosce ancora il nome della sfidante: dopo gara-2, infatti, la serie che vede opposte Venezia e Schio è ancora tutta da decidere: 1-1, con le seconde classificate della regular season che si sono imposte per 63-59 in gara-1, ma che hanno ceduto il passo oggi con il punteggio di 76-51, non riuscendo a fare partita pari contro una grande versione di Venezia. Le lagunari sono state trascinate, in particolare, da Kuier (17 punti) e da Santucci (16 punti).