Volley, Nations League femminile: Mazzanti convoca 18 azzurre per il raduno a Roma

Il ct della Nazionale italiana di volley femminile, Davide Mazzanti, ha convocato 18 azzurre per gli impegni di Nations League. L’Italia riprenderà ad allenarsi presso il centro di preparazione olimpica Giulio Onesti di Roma prima di partire alla volta dell’Asia. Le prime gare si terranno ad Hong Kong dal 13 al 18 giugno, mentre le altre a Bangkok dal 27 giugno al 2 luglio. Tra le 18 atlete convocate (ne resteranno però solamente 14) spiccano Francesca Villani e Eleonora Fersino, al rientro in gruppo dopo l’assenza ad Antalya per infortunio. Di seguito l’elenco completo.

Palleggiatrici: Francesca Bosio e Giulia Gennari.

Opposti: Sylvia Nwakalor e Adhuoljok John Majak Malual.

Schiacciatrici: Alice Degradi, Sofia D’Odorico, Francesca Villani, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi.

Centrali: Linda Nwakalor, Alessia Mazzaro, Anna Danesi, Federica Squarcini, Marina Lubian, Sarah Fahr.

Liberi: Eleonora Fersino, Sara Panetoni e Beatrice Parrocchiale.

*Dal 7 al 10 giugno lavorerà in gruppo anche Ekaterina Antropova, invitata a prendere parte agli allenamenti.