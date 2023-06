Fiorentina-West Ham, cresce l’attesa: tifosi in piazza a Praga

Domani, mercoledì 7 giugno 2023, sapremo chi succederà alla Roma nella vittoria della Conference League. Fiorentina e West Ham si giocano la stagione all’Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Mentre le due formazioni stanno preparando al meglio la finale di domani sera, le piazze della capitale ceca stanno iniziando a riempirsi di tifosi, sia viola sia inglesi. Grande affollamento in Piazza Jan Palach, dove gli appassionati possono approfittarne per fare la foto con il trofeo tanto ambito.