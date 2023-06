Barcellona, vittoria in amichevole contro l’ex Iniesta: Vissel Kobe sconfitto 2-0

Ritorno al passato per Andres Iniesta che, con il Vissel Kobe, ha affrontato il suo ex club, il Barcellona, uscito vittorioso per 2-0 dal confronto andato in scena allo stadio nazionale di Tokyo. Il centrocampista spagnolo, che ha giocato 674 partite con il Barça dal 2002 al 2018, vincendo 30 trofei, ha avuto modo di salutare alcuni dei suoi ex compagni di squadra. Iniesta nel mese scorso ha annunciato che avrebbe lasciato il club giapponese dopo la sua ultima partita il 1 luglio nella città occidentale di Kobe. L’intenzione dello spagnolo sembra essere quella di continuare a giocare, ma la destinazione è ancora ignota.