Sci di fondo, Coppa del Mondo: azzurri a Minneapolis per il weekend di gare, assente De Fabiani

Prosegue la tournée americana per l’Italia di sci di fondo, che ha lasciato il Canada (in archivio la tappa di Canmore) per dirigersi negli States, direzione Minneapolis. Nel weekend andranno infatti in scena una sprint a tecnica libera ed una prova a partenza individuale sulla distanza di 10 chilometri nella medesima tecnica, ospitate dal Theordor Wirth Park. Occhi puntati su Federico Pellegrino, che guida il gruppo azzurro composto da Elia Barp, Michael Hellweger, Simone Daprà, Caterina Ganz, Francesca Franchi e Nicole Monsorno. E’ tornato in Italia invece Francesco De Fabiani a causa di una leggera indisposizione.