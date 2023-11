Volley, Mazzanti svela: “Dopo i Mondiali 2022 Egonu disse di non voler più lavorare con me”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex ct dell’Italvolley femminile Davide Mazzanti ha svelato un retroscena in merito al suo rapporto con Paola Egonu: “Dopo la semifinale dei Mondiali 2022 mi disse di che non aveva più intenzione di lavorare con me. Prima dell’estate però ci siamo chiariti. Lei si è scusata e siamo ripartiti dal collegiale di Firenze, tuttavia in ritiro ha fatto fatica. Non riposava bene e a volte non riusciva a iniziare o finire gli allenamenti“.

Mazzanti ha quindi motivato la decisione di toglierle il posto da titolare durante gli Europei: “Dopo un confronto con il nostro psicologo, il professor Vercelli, e d’intesa con la Federazione abbiamo trovato due vie: escluderla dagli Europei o reinserirla con un percorso progressivo. Metterla in panchina avrebbe dovuto far tornare in lei la voglia di essere leader. Al termine degli Europei però tale percorso si è interrotto. Il motivo? Paola non riusciva ad accettare di partire come riserva, perciò non abbiamo proseguito anche al preolimpico di Lodz“.