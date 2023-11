Formazioni ufficiali Napoli-Empoli, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Napoli-Empoli, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Nel lunch match, i partenopei ospitano al Maradona l’Empoli nella speranza di riscattare il brutto pareggio contro l’Union Berlino. I campioni d’Italia vogliono inoltre ritrovare i tre punti in casa, che mancano da settembre, anche per approfittare del passo falso del Milan. Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 12 novembre, ecco le scelte dei due tecnici, Garcia e Andreazzoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-EMPOLI

NAPOLI: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera – Anguissa, Lobotka – Politano, Raspadori, Elmas – Simeone.

EMPOLI: Berisha – Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace – Fazzini, Ranocchia, Maleh – Cancellieri, Caputo, Cambiaghi.