MotoGP GP Malesia 2023, Quartararo: “Trovato feeling sul giro”. Morbidelli: “Gara delle sfide”

Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, piloti Yamaha, sono intervenuti ai microfoni di Sky Sport al termine del GP della Malesia 2023 di MotoGP. Il francese, quinto, ha dichiarato: “E’ stata una bella gara. Fin dai primi giri ho capito che non avrei mai potuto raggiungere Martin, ma abbiamo trovato il feeling sul giro. Lo scorso anno invece faticavamo parecchio sia nel secondo che nel terzo settore. Sono convinto che con questo feeling in Qatar potremo fare ancora meglio“. Sorridente anche Morbidelli, capace di chiudere in settima posizione nonostante partisse 15°: “E’ stata la gara della sfide. La moto funzionava bene e mi sono divertito tanto. Ho superato Marc Marquez, poi le Aprilia, Marini, Di Giannantonio e Miller. Con un paio di giri in più avrei continuato la rimonta“.