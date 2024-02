Volley maschile, Superlega: Perugia ferma Trento in quattro set

Nel ventunesimo turno di Superlega, Civitanova incontra Piacenza, perdendo per 0-3. Poco più tardi, va in scena lo scontro diretto tra le prime due classificate Perugia e Trento, terminato con la vittoria della seconda in classifica, ovvero Perugia, per 3-1.

Nei primi minuti di gioco, Civitanova ottiene il vantaggio e rimane avanti per la prima metà del parziale d’apertura. A pochi punti dalla fine, però, Piacenza riesce a recuperare i pochi punti che la separavano dal pareggio e passa in vantaggio. E’ proprio la squadra ospite ad ottenere il primo set in 25-21. Nel secondo parziale, Civitanova conquista nuovamente il vantaggio e si mantiene in testa per gran parte del set. I padroni di casa si dimostrano più solidi rispetto al set numero uno, ma quando ormai mancano solo un paio di punti alla vittoria, ecco che Piacenza dà via ad un’efficace rimonta. La formazione in trasferta pareggia e poi trova il vantaggio. Dopo una serie di set point annullati, ecco che i piacentini conquistano anche il secondo set per 29-27. Nell’ultimo set, è Piacenza a dettare il ritmo per la maggior parte del tempo. Civitanova insegue a qualche punto di distanza, ma non riesce a trovare il pareggio se non in rare occasioni. Sul finale, sono gli ospiti ad avere la meglio a vincere il set decisivo per 25-22.

Poco più tardi, Perugia sfida Trento. Nel primo set i padroni di casa trovano il vantaggio sin dalla prima battuta, ma Trento rimane in svantaggio di pochi punti. Sul finale, gli ospiti trovano il pareggio, ma sono i perugini a spuntarla per 27-25. Nel secondo parziale, Perugia si porta in testa e Trento è costretta all’inseguimento per quasi tutto il set. Sul finale la squadra ospite manca di ritmo e il parziale termina 25-20. Nel terzo set, i ruoli si ribaltano. Sono i trentini a prendere il comando, lasciando Perugia ad inseguire. I padroni di casa non perdono mai il contatto con gli avversari, ma non trovano il pareggio e il set finisce 25-22 per Trento. Nell’ultimo parziale di gioco, è Perugia ad avere la meglio, dettando i ritmi della partita fino al match point, dove chiude la partita conquistando il 25-17.