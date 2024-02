Basket, qualificazioni Eurobasket 2025: l’Italia cambia marcia nella ripresa e stende l’Ungheria 82-63

Nella seconda giornata delle qualificazioni ad Eurobasket 2025, l’Italia supera nettamente l’Ungheria a domicilio con il punteggio di 82-63 e bissa così il successo della prima gara contro la Turchia. Partita a due facce quella della Nazionale di Pozzecco, che nel primo tempo soffre il ritmo dei padroni di casa. I magiari corrono in contropiede e trovano la via del canestro dalla lunga distanza con Perl e Vojvoda. Hanga ci aggiunge il solito atletismo e va al ferro con facilità, mentre per gli azzurri il più pimpante è Polonara, capitano quest’oggi data l’assenza di Melli. All’intervallo il punteggio è 37-36 in favore dei magiari.

Nella ripresa però l’Italia scende in campo con molta più aggressività, che tramortisce gli avversari. La nazionale guidata dallo sloveno Okorn scompare completamente dal campo e il parziale del terzo quarto è impietoso: 28-9 in favore degli azzurri. La formazione di Pozzecco gioca sul velluto e si diverte in contropiede con Procida e Tessitori, che confezionano il +30. Negli ultimi minuti a risultato ormai acquisito l’Italia alza le mani del manubrio, concedendo all’Ungheria di ricucire leggermente lo strappo fino all’83-62 finale. Punti molto distribuiti tra le fila azzurre: i due top scorer sono Tessitori e Bortolani a quota 12 punti, con Polonara che segue con 10. Nell’Ungheria Perl ne mette 12, mentre Hanga si ferma a 11. I match di qualificazione torneranno in novembre con la doppia sfida all’Islanda, ma il prossimo impegno della Nazionale italiana è il preolimpico di inizio luglio, contro Bahrein e Portorico.