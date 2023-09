Volley, Lega Serie A femminile: Fabris confermato presidente per il triennio 2023-2026

Mauro Fabris è stato confermato presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile anche per il triennio 2023-26.Questo è quanto emerso dall’Assemblea Ordinaria Elettiva che si è svolta all’Excelsior Hotel Gallia di Milano. 32 voti a sostegno e 1 astenuto il risultato della votazione in favore di Fabris, 65enne vicentino, eletto per la prima volta nel 2006. Successivamente, l’Assemblea ha provveduto a eleggere i membri del Consiglio d’Amministrazione, che sarà composto per la Serie A1 da Filippo Vergnano (Reale Mutua Fenera Chieri ’76), Giuseppe Pirola (UYBA Volley Busto Arsizio) e Aldo Enzo Serafino Fumagalli (Allianz VV Milano), e per la Serie A2 da Carla Burato (Ipag S.lle Ramonda Montecchio) e da Giovanni Sarti (Volley Hermaea Olbia), eletto in seconda votazione.