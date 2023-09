Nuoto, Zazzeri: “Verso Parigi 2024 sognando una medaglia d’oro”

“L’obiettivo è la qualificazione a Parigi 2024, e auspico che non ci siano problemi, ma l’ambizione è quella di provare a vincere almeno una medaglia d’oro e quindi migliorare l’argento di Tokyo e tutti i miei personali”. Lo ha detto all’Agenzia Italpress il nuotatore azzurro, Lorenzo Zazzeri, intervenuto a margine dell’evento “Campioni si diventa” nell’Aula Magna dell’Università di Firenze. “Ovviamente poi quando sei lì conta quel giorno e quel momento – ha aggiunto Zazzeri – però io sono già molto contento di lavorare con il pensiero di una medaglia d’oro olimpica, e penso che sia un qualcosa che non tutti possono permettersi di sognare. Io ci proverò, ce la metterò tutta e poi vedremo quello che succede”.

“Mi sento bene. Dopo lo stop dell’anno scorso ora sono più sereno, sto bene, ho già ripreso ad allenarmi, è da fine agosto che sono in acqua e quindi quest’anno avrò molto più tempo in vista delle Olimpiadi”, ha aggiunto il nuotatore. “La medaglia nella staffetta ai Mondiali – ha concluso – ha avuto un significato molto importante, una delle medaglie più belle di tutta la mia carriera perché mi sapeva di rinascita, e di chiusura di un ciclo buio che invece adesso non c’è più. Sono molto motivato”.