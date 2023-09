Canoa slalom, al via i Mondiali a Londra: azzurri a caccia dei pass olimpici per Parigi 2024

Iniziano domani a Londra i Mondiali di canoa slalom e kayak cross, che mettono in palio non solo i titoli iridati, ma anche dei pass olimpici per Parigi 2024. Il canale olimpico del Whitewater Center di Lee Valley ospiterà dal 19 al 24 settembre ben 302 atleti, provenienti da 50 paesi e il gruppo azzurro è guidato da Daniele Molmenti e composto da dodici atleti. La squadra dei kayak maschili è capeggiata da Giovanni De Gennaro, già medagliato per due volte in stagione, con lui Marcello Beda e il figlio d’arte Xabier Ferrazzi.

Nel K1 femminile c’è la solita Stefanie Horn che quest’anno ha conquistato ben quattro medaglie in coppa del mondo, con lei nel K1 anche Chiara Sabattini. Per la canoa canadese, Raffaello Ivaldi, Roberto Colazingari e Paolo Ceccon, al femminile in acqua le giovani Elena Borghi, Marta Bertoncelli ed Elena Micozzi. Leonardo Proietti presente nel kayak cross, dove troveremo anche anche De Gennaro, Horn e Sabattini.

Come ricorda la federazione, “per la canoa slalom, ogni nazione potrà conquistare una sola carta olimpica per disciplina e per genere: in totale 4 tra kayak e slalom, maschile e femminile. Lo stesso atleta potrà competere in più specialità (es. sia in K1 che in C1), ma in caso di qualificazione in entrambe la canadese avrà la precedenza sul K1. Sul canale di Lee Valley si qualificano, sia al maschile che al femminile, i primi 15 nel kayak (K1) ed i primi 12 nella canoa canadese (C1). In caso di più barche qualificate della stessa nazione, la quota eccedente verrà assegnata alla nazionale meglio classifica e non ancora qualificata. Cinque ulteriori quote per disciplina, ovvero una per ognuno dei 5 continenti, saranno a disposizione delle nazionali ancora non qualificate e verranno assegnate in base al ranking dei Giochi Europei di Cracovia, già disputati lo scorso luglio. A differenza della canoa slalom, non verranno assegnati pass olimpici per il kayak cross perché i Paesi che otterranno la qualificazione nella canoa slalom a Londra potranno contare automaticamente su due posti nella nuova specialità olimpica a Parigi. Il kayak cross vedrà l’assegnazione delle tre carte olimpiche dedicate, in palio per genere, il prossimo anno a Praga, dal 7 al 9 giugno 2024, ma soltanto per gli atleti che non hanno già ottenuto la qualificazione nella canoa slalom”.