Volley femminile, Champions League 2023/2024: Milano mette Pazova k.o. e vince 3-0

Milano batte 3-0 Pazova nel match valido per la Champions League. La squadra italiana amministra la partita, costringendo le avversarie serbe all’inseguimento per quasi tutto il match. Le milanesi chiudono il primo set in vantaggio per 25-15, per poi vincere anche il secondo 25-16. Infine, Milano conquista il terzo set per 25-20, aggiudicandosi la vittoria. Ora, le pallavoliste di Gaspari dovranno tornare a concentrarsi sul campionato, dove sfideranno Novara domenica 12 novembre.

Al via del match, Milano ha subito la meglio e amministra l’intero primo set. La squadra italiana si dimostra veloce e scattante, capace di approfittare degli errori delle avversarie serbe. Le pallavoliste del Pazova, dall’altra parte della rete, faticano ad entrare in partita e a rispondere, riuscendo a mettere in difficoltà le milanesi solo in rare occasioni. Milano conclude il primo parziale di partita avanti per 25-15, senza mai aver perso il vantaggio. Il secondo set inizia con il vantaggio della squadra serba, che segna quattro punti con rapidità e si porta in vantaggio. Niente panico però per le ragazze di Marco Gaspari, che riescono a trovare il pareggio sul 4-4 e poi prendere il largo. In questo secondo parziale, le serbe si dimostrano più reattive e in diversi momenti risultano essere pericolose. I tentativi di Pazova però non sono sufficienti né a superare né a pareggiare il risultato e alla fine del set il punteggio è di 25-16. Negli ultimi minuti di gioco, la partita si fa intensa: Pazova riesce ad essere aggressiva e insegue a breve distanza Milano per l’intero terzo set. Nonostante l’improvvisa pericolosità delle avversarie, le milanesi riescono a mantenere e gestire il vantaggio, concludendo la partita, dopo poco più di un’ora di gioco, sul 25-20. Milano vince così 3-0!