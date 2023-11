Slavia Praga-Roma 2-0, Mourinho: “Sconfitta meritata, non mi è piaciuto niente”

“Cosa ci è mancato? Tutto. Il risultato è meritatissimo. Non mi è piaciuto niente, ho già parlato con i giocatori nello spogliatoio, cosa che di solito non faccio”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Josè Mourinho, dopo la sconfitta per 2-0 contro lo Slavia Praga nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League. “Nella prima partita all’Olimpico hanno giocato in un modo molto simile a quello di oggi. E noi l’avevamo preparata nello stesso modo – ha spiegato a Sky -. La squadra ha giocato così male che non voglio cercare scuse. Dal punto di vista individuale sono stati pochissimi quei giocatori che hanno avuto l’atteggiamento corretto. Molti non hanno avuto l’approccio giusto per una partita seria, sono dispiaciuto”. Ora c’è il derby, ma per Mourinho: “Oggi siamo stati orribili. C’è stata una reazione positiva, ma meritiamo il peso della sconfitta. Mi aspettavo questo tipo di difficoltà e abbiamo preparato la partita con i nostri limiti. Ma l’unico giocatore che non meritava di perdere è stato un ragazzino di 20 anni come Bove”.