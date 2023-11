Fiorentina, Biraghi: “Concediamo qualche ripartenza ma la strada è questa”

Cristiano Biraghi, terzino e capitano della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 in Conference League, in casa del Cukaricki.

Il difensore italiano ha detto: “Come ci è successo con la Juve, giocando in una certa maniera e stando nella metà campo avversaria magari concediamo qualche ripartenza. La strada però è questa“.

“Purtroppo c’è anche la bravura degli avversari. Questo è il nostro modo di giocare, dobbiamo continuare così, questa mentalità ci ha portato molti benefici“, conclude Biraghi.