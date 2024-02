Volley femminile, Alessia Orro rinnova per 2 anni con la Vero Volley Milano

Prosegue l’avventura di Alessia Orro con la maglia dell’Allianz Vero Volley Milano. La palleggiatrice della Nazionale e capitano della squadra lombarda, ha rinnovato il suo accordo con il Consorzio Vero Volley per le prossime due stagioni sportive, portando la scadenza contrattuale al 30 giugno 2026. “Sono molto contenta di continuare il mio percorso insieme all’Allianz Vero Volley Milano. Sono entusiasta di essere parte di questa squadra, in cui ogni anno si lavora per arrivare sempre più in alto e di cui sono onorata di essere il capitano. Mi sento molto fortunata ad essere parte di questa famiglia”, ha dichiarato la giocatrice.

“Siamo molto felici per il rinnovo di Alessia; è un nuovo, grande punto di partenza per la nostra società e per le ambizioni del club. Un connubio che va avanti da tempo e che spero continui ancora per molte stagioni. Alessia è il nostro capitano e sono sicuro ci darà un valore aggiunto per raggiungere i nostri obiettivi”. Queste le parole di Claudio Bonati, direttore sportivo Consorzio Vero Volley.