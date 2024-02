Lecce, D’Aversa: “Ci servono punti, Krstovic deve continuare così”

Il tecnico del Lecce D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina: “Stiamo facendo ottime prestazioni. Ora però ci servono i punti per risalire in classifica. Nei secondi tempi non riusciamo a chiudere le partite e ne paghiamo le conseguenze. E’ successo a Genova e anche all’Olimpico contro la Roma. Siamo una squadra giovane, ma gli errori devono diminuire. Serve più concentrazione”.

Sulle scelte di formazione: “Il sostituto di Ramadani dovrebbe essere Blin, che è molto utile sia in fase offensiva che in intensità difensiva. Ci sono anche altri dubbi di formazioni, ma quelli che non saranno titolari avranno spazio nel secondo tempo. Krstovic sta giocando bene e deve continuare cosi per raggiungere la doppia cifra. Torna nei convocati anche Burnete, che stava giocando in Primavera”.