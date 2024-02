Santanché su Sinner: “Esempio per i giovani, ha tante qualità”

“Al di là delle sue qualità come campione del tennis mi è piaciuto come persona, come ragazzo, un grande esempio per i nostri giovani”. Queste le parole della ministra del Turismo Daniela Santanché, dopo la presentazione dell’accordo con il settore della ristorazione in programma al Mimit, sul suo incontro con Jannik Sinner. “Tutti gli eventi sportivi portano turismo – continua Santanché – perché ci aiutano a destagionalizzare. Sono già aumentate le richieste nei club tennistici di oltre il 30%”.