Gerry Cardinale: “Voglio un Milan più intenso e fisico. In queste partite l’ho visto”

Un anno di Gerry Cardinale alla guida del Milan. E il presidente rossonero per l’occasione ha rilasciato un’intervista al settimanale 7 del Corriere della Sera, in edicola domani. La società negli ultimi mesi ha un cambiamento a livello dirigenziale. “Cambiamento non è una brutta parola”, si legge in un’anticipazione delle parole di Cardinale che spiega di aver voluto “un Milan più fisico, più forte, più veloce, più intenso, più europeo e in queste prime partite l’ho visto” dopo aver precisato di aver “tenuto l’organizzazione ereditata” per un anno. Il 31 agosto 2022 RedBird ha completato l’acquisizione del Milan dal fondo statunitense Elliott per 1,2 miliardi di euro. Da quel momento il Milan ha raggiunto la semifinale di Champions League e si è qualificata per la massima competizione continentale.