Milan, Loftus-Cheek: “Inter squadra forte, ma anche noi lo siamo. Giroud? Adoro giocare con lui”

Protagonista di Dazn Heroes, il centrocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek, ha toccato vari temi tra cui l’imminente derby contro l’Inter: “Affronteremo una squadra forte, consapevoli però che anche noi lo siamo. Speriamo di avere la mentalità e i giocatori giusti per vincere, non vedo l’ora di scendere in campo“. Il calciatore inglese ha poi paragonato gli attaccanti delle due squadre, Olivier Giroud e Lautaro Martinez: “Si tratta di due giocatori molto diversi. Giroud è bravissimo a tenere pallo e giocare con lui è fantastico perché posso lanciarmi alle sue spalle, consapevole che se triangolo con lui me la ripasserà nel punto perfetto. Lautaro invece non ho avuto modo di vederlo venendo dalla Premier, tuttavia sembra un finalizzatore letale con una mentalità vincente“.

Loftus-Cheek ha poi proseguito: “In carriera ho ricoperto molti ruoli, negli ultimi anni anche in posizione difensiva e per me non era una cosa naturale. Ho sempre adorato avere la palla tra i piedi e la libertà di creare. Dopo due stagioni in cui non l’ho potuto fare, ora finalmente ne ho la possibilità e mi sento bene“. Infine, sulle richieste di Pioli: “Mi dice di dominare con il fisico a centrocampo e sfruttare la mia forza e velocità per superare i giocatori“.