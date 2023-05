Milan-Sampdoria 5-1, Pioli: “I bilanci a fine campionato, orgoglioso delle scelte del club”

“È stato un bene giocare, perché dovevamo scaricare la delusione patita in Champions. Abbiamo disputato una buona prova e questo non può che farci bene per le ultime due sfide. I bilanci li faremo a fine campionato. In Champions siamo andati oltre le previsioni, ma era chiaro che volessimo andare fino in fondo. In serie A, partite come questa, in molti casi non le avevamo vinte. Quando però giochiamo un bel calcio abbiamo delle belle qualità. In questo percorso ci siamo tolti più soddisfazioni di quante pensassimo”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo la vittoria contro la Sampdoria: “La società ha tenuto i conti a posto. Noi vogliamo alzare l’asticella. Sono orgoglioso delle scelte di dirigenza e club perché ci hanno aiutato a crescere. Sono convinto che le difficoltà ti aiutino a migliorare. La squadra ha una rosa solida e la società ha rinnovato dei contratti importanti. L’obiettivo è migliorare la rosa. In una stagione di alti e bassi, i tifosi sono sempre stati ‘alti'”.

Sui singoli: “Penso a Tonali e Leao che, arrivati al Milan, hanno avuto difficoltà. Chi viene qui ha bisogno di tempo per capire dove si trova. L’obiettivo, insieme ai dirigenti, sarà quello di migliorare la rosa. Se De Ketelaere rimarrà? Non lo so ancora. Tutto verrà valutato a fine stagione”.

E sulla Champions: “Sicuramente è stato difficile tornare a Milanello e trovare lo spirito giusto. Parliamoci chiaro: se avessimo perso la semifinale con il City o il Real, ci avrebbero aspettato fuori da San Siro per applaudirci. Ma abbiamo perso il derby. Abbiamo fatto una grandissima coppa, anche se la delusione per l’eliminazione resta”.