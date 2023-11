Volley, Champions League: la Lube Civitanova piega il Praga in tre set

Civitanova incontra il Praga nella partita valida per i gironi del Gruppo E di Champions League. La gara termina 0-3 (22-25, 17-25, 23-25), dopo tre set di grandi emozioni. La squadra italiana tornerà ora a concentrarsi sul campionato, dove incontrerà il Trentino il 3 dicembre.

Il primo parziale di partita si rivela combattuto, con entrambe le squadre capaci di conquistare punti importanti. Civitanova si porta avanti durante i primi minuti di gioco, ma poi Praga scavalca gli avversari. Gli italiani non demordono ed inizia una fase di sorpassi e controsorpassi, che si conclude con la vittoria del Civitanova per 22-25. Il primo set è durato quasi mezz’ora e il match è pronto a regalare grandi sorprese in quelli restanti. Nel secondo parziale, Praga ha la meglio in una prima fase, ma poi la Lube pareggia e sorpassa. La formazione italiana riesce a prendere il largo e il set si conclude per 17-25. Il terzo set è ricco di emozioni e tensione, con Praga e Civitanova che si alternano il vantaggio. La squadra italiana riesce a rimanere in testa per la maggior parte del parziale, anche se di solo pochi punti. Sul finale però, Praga torna a farsi pericolosa e trova il sorpasso. Inizia così un duello per vincere ogni punto, fino al match point ottenuto da Civitanova sul 23-24 e la partita finisce quindi 0-3.