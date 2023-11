Formazioni ufficiali Servette-Roma, Europa League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Servette e Roma, sfida valida per il quinto turno di Europa League 2023/2024. La squadra di Mourinho in Europa è reduce dal ko di Praga di qualche settimana fa e ora è chiamata a un’altra trasferta. La compagine svizzera è in un buon momento di forma, ma è pur vero che all’andata i giallorossi dominarono e vinsero 4-0 all’Olimpico. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di giovedì 30 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SERVETTE-ROMA

SERVETTE: in attesa

ROMA: in attesa