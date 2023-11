Dani Alves accusato di stupro, l’accusa nega l’ipotesi del risarcimento economico

Nuovi sviluppi nella vicenda giudiziaria che coinvolge Dani Alves, con il brasiliano ex Barcellona e Juventus accusato di stupro a inizio anno da una giovane donna dopo una serata in discoteca. Nella giornata di oggi la vittima ha rilasciato un comunicato ufficiale, smentendo le voci secondo cui sarebbe stato possibile un accordo per un risarcimento economico. Il dialogo con la difesa di Alves, voluto dagli stessi legali del giocatore, non ha prodotto questi effetti. “La diffusione di queste notizie e informazioni false alimenta solo la sofferenza e per questo non è legittima – si legge nella nota – Nonostante questo comprendiamo il dovere d’informazione e il grande interesse mediatico intorno alla vicenda, che coinvolge un personaggio noto.”