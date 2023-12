Volley, Champions League femminile 2024: Scandicci liquida Budapest, Milano batte 3-1 Mulhouse

Quarta vittoria e primo posto a punteggio pieno per la Savino Del Bene Scandicci, che nella partita valevole per il girone B della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley ha superato agevolmente il Vasas Obuda Budapest. Le toscane di Massimo Barbolini, dopo la splendida vittoria interna contro l’Eczacibasi Istanbul, sono tornate sul campo di casa per conquistare altri tre punti e l’hanno fatto senza difficoltà. 3-0 (25-14, 25-19, 25-15) il punteggio con cui hanno travolto la compagine ungherese, ultima in classifica e incapace di strappare qualche punto al Palazzo Wanny di Firenze.

CRONACA – Come da pronostico, il match si è rivelato a senso unico ed è stato portato a casa con grande facilità da Scandicci. Sul primo e sul terzo set c’è poco da dire, se non che la Savino Del Bene li ha dominati dall’inizio alla fine, conquistando fin da subito un vantaggio significativo sulle avversarie e incrementandolo progressivamente, imponendosi senza difficoltà. Diverso il discorso del secondo parziale, dove le ungheresi sono partite forti (5-1) e per larghi tratti sono state avanti. Un black out sul 14-13 però è costato caro e la squadra di Barbolini ne ha approfittato per tornare a dettare legge e prevalere alla distanza.

Nell’altra gara della serata con un’italiana in campo, l’Allianz Vero Volley Milano ha battuto in quattro set il Volley Mulhouse Alsace. Le ragazze di Marco Gaspari, dopo la splendida vittoria ad Istanbul contro il VakifBank, conquistano altri tre punti sul campo di casa e consolidare così il primo posto nel girone A. Sconfitta con il punteggio di 3-1 (25-18, 18-25, 25-16, 25-13) la compagine francese, fanalino di coda del raggruppamento, costretta a lasciare l’Arena di Monza a mani vuote.

CRONACA – Primo set a due facce, equilibrato in avvio e dominato da Milano nella seconda metà. Dal 14-14, Egonu e compagne hanno inanellato un parziale di 11-4 che le ha regalato la frazione e il vantaggio. La reazione della squadra ospite però non è tardata ad arrivare e la fautrice principale è la slovena Siftar, efficace specialmente grazie alla sua battuta velenosa. L’Allianz Vero Volley ha commesso qualche errore di troppo e non è riuscita a ricucire il gap con le rivali. Complici un paio di chiamate sfavorevoli, si è ritrovata sotto di pareggio ed ha finito per gettare la spugna, arrendendosi con lo stesso punteggio (25-18). Poco male per la squadra di Gaspari, che ha superato brillantemente il momento di difficoltà e l’ha fatto dominando i due seguenti parziali, incassati per 25-16 e 25-13. Punteggi emblematici che non lasciano spazio a interpretazione che ribadiscono come Milano abbia ampiamente meritato il successo.