Futsal femminile, l’Italia ferma la Spagna campione d’Europa: 2-2 in amichevole

di Michele Muzzarelli 20

Pareggio di lusso in amichevole per la nazionale italiana di futsal femminile, che ha fermato sul 2-2 la Spagna campione d’Europa. Dopo la sconfitta per 3-1 nella prima amichevole, giocata ieri, le ragazze di Francesca Salvatore si riscattano e strappano per la seconda volta nella storia un pari alle Furie Rosse dopo il 2-2 del dicembre 2022. Migliorano le prestazioni delle Azzurre, che passano in vantaggio nel primo tempo con Dal’Maz, poi subiscono la rimonta spagnola salvo poi trovare il pari allo scadere in superiorità numerica con la rete di Adamatti.

A fine partita Francesca Salvatore non nasconde la sua soddisfazione: “Ci abbiamo messo grande intensità e perseveranza, l’approccio alla partita è stato perfetto e le ragazze sono state molto attente a quello che avevamo preparato. Abbiamo centrato il nostro obiettivo, cioè quello di non fare passi indietro rispetto alle ultime uscite. Ce l’abbiamo fatta, con una prova convincente”. Adesso ci sarà un’altra doppia amichevole a gennaio, quando l’Italia farà visita al Portogallo: “Queste gare ci danno entusiasmo, sarà un nuovo test importante. Sono molto soddisfatta e felice per le ragazze, perchè le vedo contente delle loro prestazioni.”