Volley, Cev Cup maschile 2023: Modena si aggiudica il trofeo, sconfitto in finale il Roeselare

La Valsa Group Modena ha vinto la Cev Cup maschile 2022/2023 di volley. Nonostante la sonora sconfitta all’andata, i canarini di Andrea Giani non si sono dati per vinti ed hanno superato al Golden Set il Knack Roeselare. Espugnata la Tomabel Hall di Roeselare con il punteggio di 0-3 (25-27, 22-25, 23-25) 9-15 al termine di un match dominato per lunghi tratti da Modena, che ha faticato in certi frangenti ma nel complesso ha ampiamente meritato il successo. Dopo il disastroso ko di sette giorni fa, la Valsa Group si è riscattata ed ha festeggiato un prestigioso trofeo, rovinando alla festa alla compagine belga. MVP Bruno Rezende, ma anche la prestazione di Lagumdzija è stata da applausi.

CRONACA – Primo set molto equilibrato, come suggerisce il punteggio, e di notevole rilevanza, specialmente per com’è stato vinto da Modena. Dopo esser stati sempre avanti, anche di quattro lunghezze, i canarini si sono fatti raggiungere nel finale ed hanno dovuto fronteggiare due set point. Dopo averli annullati, si sono imposti in volata per 27-25 grazie a tre punti consecutivi. Un duro colpo per il Roeselare, che ha provato a restare attaccato al match ma ha perso anche la seconda frazione, questa in maniera più netta per 25-22 e senza mai essere in partita. Diverso il discorso per quanto riguarda il terzo set, in cui i belgi sono stati anche avanti di cinque, salvo poi dilapidare il proprio vantaggio e cedere nel finale per 25-23. Si è dunque giunti al Golden Set, dove la parità iniziale non è stata altro che un’illusione. Trascinata da un super Rinaldi, Modena ha alzato il livello di gioco ed ha dominato in lungo e in largo, prevalendo per 15-9 senza grosse difficoltà.