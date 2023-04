MOVIOLA – Cremonese-Fiorentina, rigore col Var e rosso per Aiwu: braccio che evita un gol

Episodio da moviola in Cremonese-Fiorentina, il Var interviene e non sbaglia la chiamata. L’arbitro Mariani si è perso il tocco di braccio, non troppo aperto e neanche volontario, ma decisivo per evitare che la palla entri in porta, dunque viene richiamato da Mazzoleni al monitor e dopo rapida on field review assegna il calcio di rigore ed estrae il cartellino rosso per Aiwu, che ha evitato il gol sulla linea sul tiro di Cabral. Dal dischetto ecco il gol di Nico Gonzalez.