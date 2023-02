Formazioni ufficiali Manchester United-Leeds, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Manchester United-Leeds, sfida valida per il recupero dell’ottava giornata di Premier League 2022/2023. I Red Devils cercano la settima vittoria in consecutiva in casa e mettono nel mirino i rivali cittadini del City, distanti tre punti. Periodo complicato invece per il Leeds, reduce dalla sconfitta contro il Nottingham Forest costata l’esonero al tecnico Marsch. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 8 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER UNITED-LEEDS

MANCHESTER UNITED: De Gea, Martinez, B. Fernandes, Rashford, Sabitzer, Fred, Varane, Dalot, Shaw, Weghorst, Garnacho

LEEDS: Meslier, ayling, Struijk, Koch, Wober, Adams, Mckennie, Harrison, Sinisterra, Bamford, Gnonto