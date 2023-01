Volley, Cev Cup maschile 2023: l’andata dei Playoff va al Luneburgo, Modena ko al tie-break

Nella gara di andata dei Play Off della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley, la Valsa Group Modena cede il passo al SVG Luneburgo con il punteggio di 3-2 (25-19, 26-28, 28-26, 18-25, 17-15). Gli uomini di Andrea Giani proseguono l’avventura nella seconda competizione continentale per club ma non riescono a conquistare la vittoria alla LKH Arena di Luneburgo, in Germania. La squadra di casa la spunta infatti al tie-break e alimenta il sogno qualificazione. Al ritorno, però, Modena sarà artefice del proprio destino: in caso di una vittoria, infatti, avrà l’aritmetica certezza del passaggio del turno.

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI E LE DATE

LA CRONACA – Primo set a senso unico in cui il Luneburgo entra in campo con grande intensità e ha in mano il pallino del gioco fin da subito. Complice un sostegno spaventoso da parte del pubblico di casa, la squadra tedesca domina Modena e vince per 25-19. Più equilibrato il secondo parziale, in cui Modena comanda praticamente sempre ma non riesce ad allungare né a mandare ko gli avversari. La resistenza del Luneburgo si rivela più difficile del previsto da scardinare, ma al quinto set point la Valsa Group riesce a chiudere grazie a Sanguinetti, che firma il 28-26.

Stesso punteggio per la terza frazione, in cui ci sono tanti ribaltamenti di fronte ma a prevalere è la squadra di casa. Il Luneburgo ha però bisogno di ben sei set point per mandare al tappeto Modena, che ci prova fino alla fine ma purtroppo è costretta ad arrendersi a due belle giocate di Ewert e Cowell. Le sensazioni negative si trasformano però in positive nel quarto set, conquistato da Modena senza grosse difficoltà. I ragazzi di Andrea Giani allontanano i pensieri dello scorso anno, con l’incubo Tours, e dominano il parziale con un comodo 25-18. Si va dunque al tie-break, ma Modena ha la certezza che a prescindere da come andrà a finire, con un successo al ritorno sarà certa del passaggio del turno.

Nel tie-break non ci si annoia e le due squadre continuano a darsele di santa ragione fino all’ultimo. I tedeschi cambiano campo sull’8-4, ma vengono raggiunti dagli avversari sul 10-10. Nonostante un ulteriore break di lì a poco, il primo match point è per Modena. I Canarini lo falliscono, così come il secondo, e finiscono per arrendersi con il punteggio di 17-15.