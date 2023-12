Volley, A1 Femminile 2023/2024: Scandicci supera 3-0 Pinerolo, quinto successo di fila

La Savino Del Bene Scandicci sbanca il Pala Bus Company di Villafranca Piemonte nella partita valevole per la decima giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le toscane di Massimo Barbolini, reduci dalla strepitosa vittoria infrasettimanale di Champions League contro l’Eczacibasi Istanbul, hanno sconfitto la Wash4green Pinerolo con il punteggio di 3-0 (25-19, 31-29, 25-19). Niente da fare per la formazione piemontese di Michele Marchiaro, incapace di strappare qualche punto anche ad una big e dare continuità alla vittoria al tie-break contro Bergamo. Pinerolo subisce dunque la seconda sconfitta casalinga in stagione e resta al sesto posto. Quinta vittoria di fila invece per Scandicci, che sale temporaneamente al secondo posto, a quota 24 punti.

