Pagelle Milan-Frosinone 3-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Milan-Frosinone 3-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Meazza è Jovic, al suo primo gol in rossonero, a sbloccare un primo tempo equilibrato in cui i ciociari potevano passare in vantaggio e vedono applicarsi la regola del gol subito gol segnato. Nella ripresa Pulisic raddoppia su assist di Maignan dalla porta, il tris di Tomori chiude i giochi ed è di Brescianini, con una punizione laterale che si insacca beffando tutti, a segnare la rete della bandiera. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

MILAN (4-3-3): Maignan 7; Calabria 6.5, Tomori 7, Hernandez 6.5, Florenzi 6.5; Loftus-Cheek 6.5 (34′ st Pobega sv), Reijnders 6.5 (34′ st Bennacer sv), Musah 6.5; Chukwueze 6 (19′ st Adli 6), Jovic 7.5 (40′ st Camarda sv), Pulisic 7.5 (34′ st Traorè sv). In panchina: Mirante, Nava, Bartesaghi, Jimenez, Simic, Krunic, Romero. Allenatore: Pioli 6.5

FROSINONE (4-2-3-1): Turati 6; Monterisi 5 (41′ st Cheddira sv), Okoli 5.5, Romagnoli 5, Oyono 5.5; Bourabia 5 (1′ st Brescianini 7), Barrenechea 5.5; Soulé 5.5, Reinier 5.5 (12′ st Gelli 6), Ibrahimovic 5.5 (21′ st Caso 6); Cuni 5 (21′ st Kaio Jorge 5.5). In panchina: Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Garritano, Lulic, Baez, Kvernadze. Allenatore: Di Francesco 5.5

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido 6

RETI: 43′ pt Jovic, 5′ st Pulisic, 29′ st Tomori, 37′ st Brescianini.

NOTE: serata ventosa, campo in buone condizioni. Ammoniti: Barrenechea, Jovic, Pioli. Angoli 6-7. Recupero: 1′ pt, 4′ +2′ st.