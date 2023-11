Vis Pesaro-Arezzo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Arezzo, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine marchigiana si trova a ridosso della zona playout ed ha assolutamente bisogno di tornare al successo per allontanarsi da questa posizione così delicata. La formazione toscana, dal suo canto, ha intenzione di strappare una bella vittoria in trasferta per restare in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 novembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

