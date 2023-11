Giugliano-Brindisi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giugliano-Brindisi, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Una sfida che ha l’odore ed il sapore della salvezza per entrambe le squadre. Il Giugliano si è tirato fuori dopo l’ultima vittoria nel precedente turno di campionato, mentre il Brindisi non trova una vittoria da tre turni ormai. Match che partirà alle 18.30 e che sarà in diretta su Sky Sport 255 e NOW.