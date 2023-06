Vincitori Onesti nello Sport, i vincitori dell’XI edizione del Concorso Nazionale

Sono stati eletti i vincitori dell’XI edizione del Concorso Nazionale Onesti nello Sport. Gli elaborati ammessi sono stati 44 video da 37 istituti scolastici e la commissione è stata composta da due rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, tre della Fondazione Giulio Onesti – AONI e uno del Dipartimento per lo Sport. I Carlisti del Liceo Guido Carli di Brescia trionfano nel settore video-musicale con il video intitolato “Per ogni remata”, mentre per quanto riguarda il settore stories a vincere è la squadra Azzurro Napoli del Liceo Statale Niccolò Jommelli di Aversa con il video “Napoli è una grande famiglia”. I vincitori saranno premiati con un viaggio per assistere a un evento sportivo di rilievo internazionale: l’Italy Major Premier Padel, che andrà in scena al Foro Italico di Roma dal 10 al 16 luglio 2023.