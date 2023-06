Formula E, calendario provvisorio 2024: Roma torna nel mese di aprile, esordio per Tokyo

La Formula E guarda alla nuova stagione e ha pubblicato il calendario provvisorio per il 2024. Nella decima stagione della competizione per auto elettriche l’E-Prix di Roma, dopo la parentesi di quest’anno del 15 e 16 luglio, tornerà in scena nel mese di aprile, precisamente sabato 13 e domenica 14. L’appuntamento con il circuito dell’Eur sarà preceduto il 30 marzo da una novità, l’ingresso di Tokyo tra le città che ospitano il campionato iridato dedicato alle monoposto elettriche.

La Formula E e il Governo metropolitano di Tokyo hanno lavorato insieme per portare la corsa in città e supportare così l’iniziativa Zero Emission Vehicle (ZEV), parte della strategia Zero Emission Tokyo. La città nipponica ha predisposto un piano d’azione per il clima che mira a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. Al momento le gare in programma per il 2024 sono 17, di cui 3 con località ancora da definire: il via da Città del Messico il 13 gennaio, chiusura a Londra con il doppio round del 20 e 21 luglio.