Milan, agente De Ketelaere: “Charles sa che può fare molto di più, il club crede ancora in lui”

Charles De Ketelaere è stata una delle più grandi delusioni della stagione appena conclusa, ma il Milan potrebbe dare tempo al belga per crescere e maturare, esattamente come fatto negli anni passati con Rafael Leao e Sandro Tonali. L’agente del giocatore, Tom De Mul, nel corso di un’intervista concessa ai media belgi, ha fornito aggiornamenti sul futuro del proprio assistito: “Il Milan crede ancora in De Ketelaere. L’addio di Maldini non cambia le cose, il suo sostituto è il capo scout che ha permesso il trasferimento. Charles è consapevole di poter fare molto di più, di avere delle grandi qualità e sa che tutti lo stanno giudicando. Non è l’unico che ha bisogno di un periodo di adattamento ad un nuovo calcio, speriamo che possa essere protagonista di una buona seconda stagione”.