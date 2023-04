Villarreal, nessuna causa al Real Madrid: supporto a Baena in caso di querela a Valverde

Con un comunicato ufficiale, il Villarreal ha comunicato di non denunciare il Real Madrid per quanto accaduto dopo la partita al Bernabéu. L’attacco di Valverde a Baena non avrà una reazione ufficiale da parte del club. Ecco la nota:

“Il Villarreal CF supporta e supporterà Baena in questa situazione e rispetterà la decisione che prende come interessato, indipendentemente dal fatto che decida di citare in giudizio Valverde o meno. Il club non farà causa al Real Madrid per questa questione”.