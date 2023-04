Premier League 2022/2023, tornado Crystal Palace: vittoria per 5-1 in casa del Leeds

Fantastico successo esterno del Crystal Palace nella 30esima giornata di Premier League 2022/2023: gli uomini guidati da Roy Hodgson si sono imposti con un roboante 5-1 in casa del Leeds, a cui non è bastato segnare il primo gol per evitare di incassare una goleada. Al 21′, infatti, Patrick Bamford ha trovato il suo terzo centro in campionato e ha portato i suoi in vantaggio, un 1-0 che è resistito fino allo scadere del primo tempo, quando Marc Guehi ha messo a referto la rete che ha permesso agli ospiti di rientrare negli spogliatoi sull’1-1. Da quel momento in poi, è stato un totale monologo del Crystal Palace: un uno-due micidiale, firmato da Jordan Ayew (53′) e Eberechi Eze (55′) ha inflitto ai padroni di casa una vera e propria mazzata psicologica. Al 69′, la goleada ha poi preso forma con Odsonne Édouard e, al 77′, Ayew ha messo dentro il gol del definitivo 5-1. Il Crystal Palace, grazie a questi tre punti, sale a quota 33 e si issa al 12esimo della classifica. Il Leeds, invece, resta 16esimo a 29 punti: il team allenato da Javi Garcia è soltanto a +2 dal Nottingham Forest 18esimo.