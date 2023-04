Masters 1000 Montecarlo 2023, Sinner e Schwartzman avanzano in doppio: battuti Granollers/Zeballos

Grande esordio per Jannik Sinner e Diego Schwartzman nel tabellone di doppio al Masters 1000 di Montecarlo: la coppia formata dall’altoatesino e dal nativo di Buenos Aires ha eliminato Marcel Granollers e Horacio Zeballos, teste di serie numero 8, con il punteggio finale di 6-3 1-6 11-9, conquistando l’accesso al secondo turno della prestigiosa manifestazione monegasca. Ottimo primo match, dunque, per l’azzurro sulla terra rossa europea, in quello che speriamo possa essere un torneo fortunato per lui e per i colori italiani.

Sinner e Schwartzman partono benissimo ed escono dai blocchi molto meglio rispetto ai loro più quotati rivali: il duo italo-argentino piazza subito un break che si rivela decisivo nella conquista del set: 3-0, che poi matura fino al 6-3 che chiude il primo parziale dopo 30 minuti di gioco. L’unico momento di difficoltà per i due è giunto nel quinto game, quando sono stati costretti a cancellare con successo una palla del controbreak, per il resto prestazione perfetta da parte di un team che può vantare un totale di 3 finali Masters 1000 in singolare. Il secondo set è stato estremamente negativo (1-6, con un parziale di 0-5 negli ultimi cinque giochi) e la coppia ispanico-argentina ha così rinviato il verdetto al super tiebreak. Qui, Sinner e Schwartzman sono partiti male e sono rimasti in svantaggio fino al 6-8, poi la fantastica rimonta fino all’11-9 che ha regalato ai due l’accesso al secondo turno.