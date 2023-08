Il Verona si fa ribaltare dall’Heidenheim: sconfitta per 3-2 per i ragazzi di Baroni

Sconfitta in rimonta e che brucia per il Verona che, nell’amichevole odierna contro l’Heidenheim, sbattono contro un incredibile 3-2. I ragazzi di Baroni mettono subito in discesa la gara, trovando la rete del vantaggio con Djuric. Pochi minuti dopo i tedeschi trovano subito il pareggio, con Mainka. Prima della mezz’ora sono ancora gli scaligeri ad andare in vantaggio, con la rete di Ngonge, e chiudendo il primo tempo in vantaggio. Nella seconda frazione, sono però i tedeschi che nel giro di un quarto d’ora la ribaltano, e la portano fino alla fine, con le reti di Pieringer e Kleindienst. Il risultato finale è un meritato 3-2 in favore dell’Heidenheim.