Juventus, Weah: “Locatelli mi ricorda Pirlo. McKennie tra i più forti al mondo”

Timothy Weah si gode le prime settimane di preparazione con la maglia della Juventus. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo esterno bianconero si sofferma sul giocatore che più lo ha impressionato in questi giorni: “Locatelli: Manu ha un piede fantastico, la sua abilità nel fare i passaggi mi esalta tantissimo perché a me piace correre ma anche dialogare con i compagni e partecipare molto all’azione. Con la sua qualità mi ricorda un po’ Pirlo. Sì, è un piccolo Pirlo ed molto bello vederlo giocare, penso che diventerà una leggenda del calcio”. E sulla presenza del connazionale Weston McKennie in rosa: “Sono molto felice per l’assist che mi ha fatto contro il Real Madrid e lo sono ancora di più per avere l’opportunità di giocare con Wes in un club così importante. Per un ragazzo americano è un sogno essere nella sua condizione e con la sua performance contro gli spagnoli per me ha dimostrato di essere uno dei centrocampisti più forti del mondo”.