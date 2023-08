Troppo Friburgo per questo Empoli: vincono i tedeschi 2-0

Sconfitta che brucia relativamente per l’Empoli che, nell’amichevole odierna contro il Friburgo, sbattono contro un netto 2-0. I ragazzi di Zanetti mettono subito in salita la gara, regalando un calcio di rigore ai tedeschi. Caprile però para dal dischetto. Poco dopo è lo stesso ex Bari a a regalare la prima rete, passando il pallone ad Holer, che firma l’1-0. Nel secondo tempo, raddoppiano i tedeschi, con Gregoritsch. Il risultato finale è un meritato 2-0 in favore del Friburgo.