Verona, Baroni: “Siamo contenti per noi e per i tifosi, partita complicata”

Le parole di Marco Baroni dopo la vittoria del Verona sul Cagliari: “Siamo contenti per i tifosi ma anche per noi. Era da tanto che avevamo voglia di urlare di gioia e l’abbiamo fatto in una partita, secondo me, ben condotta. Il Cagliari è una squadra strutturata che ha fisicità e capisco i risultati che hanno raggiunto negli ultimi minuti. È una squadra che non molla mai ed era una partita complicata. Nel secondo tempo ci siamo compattati e ho fatto dei cambi, in modo da avere una maggior spinta sulla fascia sinistra. Siamo contenti, ma adesso abbiamo solo il tempo di una ‘festa veloce’, per poi buttarci subito sul campionato, perché abbiamo un’altra partita importante in casa. Ngonge è sulla strada giusta, perché è un ragazzo che ha grande talento e grande qualità, che sta mettendo sempre dentro prestazioni e continuità. Sta lavorando nella fase di non possesso, che questi giocatori a volte patiscono. Lui è molto disponibile e c’è un sistema di gioco in cui ha costantemente la sovrapposizione del terzino, che lo aiuta, come nell’azione del gol. Deve lavorare come sta facendo e deve dare ancora tanto ma è un giocatore destinato a una squadra importante. Ci crediamo e vedo dei margini di miglioramento“.