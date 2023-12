Serie C 2023/2024: il Benevento affonda in casa contro il Catania, tris del Cesena a Perugia

Si avvia verso la conclusione la 19^ giornata della Serie C 2023/2024, con i tre gironi ormai giunti al giro di boa. Sono state ben otto le partite andate in scena alle ore 18:30 e in campo sono scese tante squadre in lotta per la promozione in B. Tra sorprese e conferme, ma soprattutto tanti gol, non ci si è affatto annoiati.

GIRONE A: Colpo esterno della Giana Erminio, che supera di misura la Pergolettese grazie a una rete di Franzoni alla mezz’ora. Seconda vittoria di fila per gli ospiti, in piena zona playoff. Appena sopra la zona playout invece la ‘Pergo’, al secondo ko consecutivo. Successo per 1-0 anche per il Renate, che ha mandato al tappeto il Trento grazie a un gol di Tremolada. Nonostante un intero tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Bracaglia, la squadra di casa resiste e ottiene tre punti importanti in chiave salvezza.

GIRONE B: Il Cesena torna a vincere e lo fa calando il tris sul campo del Perugia. Gara in discesa grazie alla doppietta di Hraiech nel primo tempo, mentre a chiudere i giochi nella ripresa è il gioiellino Berti. Il Cesena risponde così alla Torres e resta in vetta a +2. 0-0 tra Sestri Levante e Arezzo, che non si fanno male, mentre l’Entella batte di misura la Recanatese grazie al gol di Parodi. Infine, Bassoli e Valentini regalano una preziosa vittoria alla Spal, capace di allontanarsi dal fondo della classifica. Terzo ko di fila (quarto nelle ultime cinque) invece per l’Olbia.

GIRONE C: Il risultato più sorprendente è senz’altro quello che matura al Vigorito, dove il Benevento in nove crolla contro il Catania. Poker degli ospiti, che vincono 4-0 grazie ai gol di Chirico (doppietta), Zammarini e Deli. Streghe in 10′ dal 35′ per l’espulsione di Karic e in 9 dal 60′ per il rosso (doppio giallo) a Dalia. Nell’altra sfida, successo per 2-1 del Foggia contro il Monterosi Tuscia. Nel finale di primo tempo a segno Salines e Schenetti; nella ripresa gli ospiti accorciano con Palazzino ma non riescono a evitare la sconfitta.