Venezia: ufficiale il rinnovo di mister Vanoli fino al 2026

Con una nota ufficiale, il Venezia ha annunciato di aver rinnovato il contratto del tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli fino al 30 giugno del 2026. Ecco le sue prime parole dopo la notizia.

“Voglio ringraziare, oltre al Club e al Direttore per questo prolungamento di contratto, anche il mio staff, perché un allenatore senza i propri collaboratori non va da nessuna parte. Non posso non citare i tifosi arancioneroverdi che sono stati la nostra forza nel finale della scorsa stagione e anche grazie a loro abbiamo raggiunto un risultato inaspettato. Ho accettato il rinnovo di contratto perché mi è stato presentato un progetto chiaro, e l’investimento nelle infrastrutture da parte del Presidente rappresenta un segnale molto importante in questo senso”.

E ancora: “Durante il percorso ci saranno sicuramente delle difficoltà. Siamo riusciti a sistemare tante cose e vedo anche nella squadra un atteggiamento diverso. Dobbiamo lasciare da parte i proclami e lavorare di partita in partita con umiltà ed ambizione. L’anno scorso è stato fatto qualcosa di straordinario raggiungendo i Playoff, e quest’anno dobbiamo avere chiaro l’obiettivo di proseguire nel nostro percorso, anche attraverso giovani talenti che abbiano fame e voglia di crescere. La sostenibilità economica è importante, bisogna spendere bene per lasciare un capitale importante a questa società”.