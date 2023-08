Mondiali ciclismo 2023, Lorenzo Milesi oro nella cronometro under 23

Medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo a Glasgow per l’azzurro Lorenzo Milesi, nuovo campione iridato nella cronometro individuale U23. Il 21enne, del team DSM, si è imposto al termine dei 36,2 chilometri di Stirling precedendo il belga Alec Segaert di 11″. Il titolo iridato nella crono Under torna in Italia dunque dopo ben 15 anni dalla vittoria centrata da Adriano Malori a Varese. “Non riesco a crederci, è stata una gara durissima. Avrò bisogno di un po’ di tempo per realizzare ciò che ho fatto”, ha dichiarato. Bronzo per l’australiano Hamish McKenzie in 43’51”. Più indietro l’altro azzurro in gara, il friulano Bryan Olivo, condizionato da un fastidio al polpaccio.