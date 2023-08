Juventus, Perin: “Solo una botta in allenamento. Abbiamo voglia di riscatto”

Mattia Perin non ha preso parte all’amichevole precampionato tra Juventus A e Juventus B, ma il portiere bianconero ha rassicurato tutti sulle sue condizioni fisiche. “Sto molto bene. Ho preso una botta in allenamento prima della tournee negli Usa ma domani dovrei tornare in gruppo – ha spiegato l’estremo difensore ai microfoni di Sky Sport – Per noi i nostri tifosi sono molto importanti. Siamo qui per ricevere il loro sostegno e la loro energia. Il legame fra la Juve e la famiglia Agnelli è storico e indissolubile e vogliamo coltivarlo”.

Manca poco più di una settimana al via della nuova stagione, in cui la Juventus non avrà coppe europee e potrà concentrarsi sul campionato. “Abbiamo grande voglia di riscatto e siamo molto concentrati. Sappiamo il nostro reale valore ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Dobbiamo farci trovare pronti per il via del campionato e far vedere a tutti, e anche a noi stessi, che siamo forti”, ha concluso Perin.