Vela, test event Marsiglia: terza Benini Floriani

Ottima terza posizione per Chiara Benini Floriani nel Test Event di Marsiglia con le Medal Race. Tra gli uomini, Lorenzo Chiavarini ha disputato invece un’ottima prova, ma ha perso il podio nel 470 mix. Nelle altre classi, da registrare le ottime performance di Germani/Bertuzzi, che hanno chiuso in ottava posizione e si sono regalate la Medal Race di domani, nella quale non avranno possibilità di conquistare medaglie ma sicuramente potranno fare esperienza.